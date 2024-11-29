SPK Başkanı'ndan borsa açıklaması: Açığa satış yasağını kaldırmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:08

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:08

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul’da düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gönül, açığa satış yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Yıl başından önce bu konuyu netleştirmeyi ve uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sektörle fikir alışverişimiz sürüyor” dedi.

'ŞİRKETLERİN TALEPLERİNE GÖRE DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Yeni halka arzlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Gönül, aralık ayında yeni halka arzların gerçekleşebileceğini belirtti. Ancak kesin sayı vermenin şu aşamada doğru olmayacağını dile getirerek, “Şirketlerin taleplerine ve dosyaların tamamlanmasına göre durumu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılım endeksindeki değişimlere ilişkin soruya yanıt veren Gönül, endeks standartlarının Borsa İstanbul tarafından belirlendiğini ve SPK’nın bu konuda yalnızca destek verdiğini ifade etti. Halka arzların 2025 yılında da yoğun ilgi görmesini beklediklerini belirten Gönül, piyasa şartlarına göre bu süreci devam ettireceklerini söyledi.

Açığa satış yasağının kaldırılması konusundaki çalışmaların orta vadede herhangi bir olumsuz etki yaratıp yaratmayacağına dair bir soruya ise Gönül, sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını ve fikir birliği sağlanmadan bir adım atılmayacağını vurguladı.