SPK'den 12 şirket ve 15 internet sitesi hakkında karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin 2 milyar liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 924 milyon 290 bin 152 liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 535 milyon liralık, Başer Finans Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 250 milyon liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık, MNG Faktoring AŞ'nin 600 milyon liralık, Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin 2 milyar liralık, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 437 milyon liralık, İstanbul Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık, ALJ Finansman AŞ'nin 1 milyar 155 milyon liralık, Borlease Otomotiv AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

15 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Kurul, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık ve Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyar liralık kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Doğru Bağımsız Denetim AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebini olumlu karşıladı.

Bir tüzel kişiye 246 bin 511,47 lira, bir gerçek kişiye 14 milyon 235 bin 969,6 lira, bir gerçek kişiye 246 bin 511,47 lira ve bir gerçek kişiye 9 milyon 622 bin 492,22 lira idari para cezası verilmesine karar veren Kurul, 14 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası ve 99/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.