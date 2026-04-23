SPK’den iki şirkete milyonluk ceza: Sermaye piyasası ihlalleri tespit edildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gerçekleştirdiği denetimler sonucunda iki şirketin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı işlem yaptığını ortaya çıkardı. Tespit edilen ihlaller sonrası şirketler ve bazı üst düzey yöneticilere farklı başlıklarda idari para cezaları verildi.

SANİCA ISI’DA FON KULLANIMI VE YANILTICI BEYANLAR

SPK incelemelerinde Sanica Isı Sanayi A.Ş.’nin halka arzdan elde ettiği gelirleri, izahname ve eklerinde açıklanan fon kullanım planına uygun şekilde değerlendirmediği belirlendi. Bu nedenle şirkete 1 milyon 944 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı kapsamda şirket yöneticileri Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu da ayrı ayrı aynı tutarda cezaya çarptırıldı.

Halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı beyanlara yer verilmesi nedeniyle şirkete ek olarak 5 milyon 833 bin 734 TL ceza daha kesildi. Bu kapsamda Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ve Ali Fatinoğlu’nun yanı sıra Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu da aynı miktarda idari para cezası aldı.

SPK, söz konusu yaptırımların yönetim kurulu üyelerine yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunun şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ele alınması gerektiğini bildirdi.

YÖNETİM SORUMLULUĞU GENEL KURULA TAŞINIYOR

SPK, cezalara konu olan işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri için rücu sürecinin gündeme gelebileceğini belirtti. Nihai kararın şirket genel kurulunda verilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

İZMİR FIRÇA’DA PAY SATIŞI İHLALİ VE AĞIR CEZALAR

SPK incelemelerinde İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında da mevzuata aykırı işlemler tespit edildi. Pay satış bilgi formu ve SPK onayı süreçlerinin aşılmaya çalışıldığı, bu yöntemle payların borsada satışa konu edildiği belirlendi.

Bu kapsamda Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen’e ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 TL 7 kuruş idari para cezası verildi.

Sürece iştirak ettiği tespit edilen Yusuf Ege hakkında ise daha yüksek bir yaptırım uygulanarak 26 milyon 634 bin 894 TL 21 kuruş idari para cezası kesildi.