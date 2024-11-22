SPK’dan Para Piyasası Fonlarına yatırımda yeni düzenleme: DİBS zorunluluğu getirildi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:53

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:53

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), para piyasası fonlarına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Yayımlanan karar ile bu fonların portföyünde asgari yüzde 10 oranında devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yer verilmesi zorunlu hale geldi.

YATIRIMLAR YÖNLENDİRİLECEK

SPK, haftalık bülteninde yer alan kararda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Tanımlar” bölümünde bazı maddelerde değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre unvanında ‘katılım’ ifadesi bulunan fonlar hariç, para piyasası fonlarının portföylerinin en az yüzde 10’u DİBS yatırımlarına yönlendirilecek.

Bu düzenlemeye para piyasası fonlarının 28 Şubat 2025’e kadar uyum sağlaması gerekecek. Söz konusu değişiklik, fon bilgilendirme belgelerinde yapılacak güncellemelerle yürürlüğe girecek ve herhangi bir onay beklenmeyecek.

Mevcut durumda para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1,1 trilyon TL civarında bulunuyor. Bu düzenleme ile DİBS’lere yapılacak yatırım miktarının 110 milyar TL'yi bulması bekleniyor.