SPK'de manidar görevden almalar

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Borsa İstanbul’daki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile gündeme gelen Sermaye Piyasaları Kurulu’nda (SPK) sular durulmuyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in şirketlerden borsaya açılma karşılığında rüşvet aldığını iddia ettiği eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ile aynı dönemde görev yapan SPK Başkanvekili Mutalip Ünal ve SPK üyesi Ali Akay dün görevden alındı.

Mutalip Ünal, Taşkesenoğlu’ndan önce de kurulda görev yaparken Taşkesenoğlu’nun görev süresinin dolduğu 18 Nisan’da başkanvekilliği görevine gelmişti. Ünal’ın başkanvekilliği yaklaşık yedi ay sürdü. Ali Akay ise Taşkesenoğlu’nun başkanlık koltuğunda oturduğu 2020 yılında kurulda çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Ünal’ın yerine başkan yardımısı Enver Usca getirildi. Ali Akay’ın yerine ise yine kurulda görev yapan Bülent Murat Haholu atandı.

SPK’de 2018’de göreve başlayan önceki başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun görev süresi 17 Nisan’da dolmuştu. 18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla SPK Başkanlığı’na İbrahim Ömer Gönül atandı. Kulislerde dolaşan bilgiler, Gönül’ün görevden alınan iki ismi özellikle istemedği yönünde.

Dün SPK dışında birçok kurumda daha atamalar gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Üzeyir Çakır getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alınarak yerine Mete Saat atandı.

BUNLAR YETMEZ ZARAR ÖDENMELİ

SPK’deki görevden almalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu görevden almalar yetmez. Tespit Komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığını derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kullandı.