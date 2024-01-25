SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, ENSRI pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Halit Özkan ve Şemsi Çilingiroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.
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