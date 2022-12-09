SPK'den 3 kişiye 6 ay işlem yasağı

09 Aralık 2022 Cuma, 08:40

SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

