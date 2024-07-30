SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı

SPK, bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uyguladı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:35
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:

"Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 30.07.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."


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