SPK’den onay: BIST’te 3 şirket için sermaye artırımı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:34

Sermaye Piyasası Kurulu Çan2 Termik, Döktaş Dökümcülük ve Sun Tekstil’in sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırımlarına onay verdi. SPK, Çan2 Termik’in tahsisli sermaye artırmına izin verirken Döktaş Dökümcülük’ün bedellisine ve Sun Tekstil’in bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

ÇAN 2 TERMİK'E ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çan2 Termik AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"a) Çan2 Termik AŞ’nin (Şirket) 1.262.050.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 800.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 3.005.423.800 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortağı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye (Odaş) Şirket’e koymuş olduğu sermaye avansından karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; pay satış fiyatı nominal değerden, Odaş'ın Şirket paylarında 21- 27.07.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Prosedür çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Tahsisli sermaye artırımına katılacak Odaş’ın yönetim kurulu başkanı Burak ALTAY tarafından verilen, ihraç edilecek payların Odaş'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı yönündeki taahhüdün Odaş’ın yönetim kurulu kararına da bağlanarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir. "

DÖKTAŞ DÖKÜM'ÜN BEDELLİSİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 162 milyon TL bedelli sermaye artıracak.