Spor kulüpleri hisselerinde ilk çeyrek performansı: Borsada kazandıran tek takım belli oldu!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:11

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında, yılın ilk çeyreğini yüzde 3,2'lik bir artışla tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcılarına kazandıran tek kulüp oldu.

KULÜP HİSSELERİ DÜŞTÜ

Borsada spor şirketlerine yönelik satış baskısı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, spor kulüpleri hisselerinde genellikle düşüş gözlendi.

Spor şirketlerinin mali durumu ve saha performanslarının taraftarlar üzerinde yarattığı memnuniyetsizlik, hisselerdeki düşüş eğilimini etkileyen faktörlerden oldu.

SPOR ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, Ocak-Mart döneminde yüzde 4,5 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bu dönemde, hisseleri yükselen tek spor kulübü Fenerbahçe Futbol AŞ oldu, yüzde 3,2’lik artışla yatırımcısına kazandırdı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin transferleri de hisselerinin değer kazanmasına katkı sağladı.

Diğer yandan, lider Galatasaray’ın hisseleri yüzde 1,5, Beşiktaş’ın hisseleri ise yüzde 28,1 değer kaybetti. Trabzonspor’un hisseleri ise bu dönemde yatay bir seyir izledi.

MART AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN GALATASARAY OLDU

Mart ayında en fazla kazanç sağlayan spor şirketi ise yüzde 7’lik artışla Galatasaray oldu. Galatasaray’ı yüzde 1 ile Trabzonspor ve yüzde 0,8 ile Fenerbahçe izledi. Beşiktaş ise yatırımcısına yüzde 22,5 kayıp yaşattı.

Fenerbahçe, 12 milyar 95 milyon liralık piyasa değeriyle halka açık spor şirketleri arasında en değerli kulüp olmaya devam etti. Galatasaray ise 10 milyar 692 milyon liralık piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 7,5 milyar lira, Beşiktaş ise 4 milyar 56 milyon lira piyasa değeriyle sıralandı.