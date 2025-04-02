Borsa bayram tatili sonrası düşüşle başladı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:06

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:06

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan ve yüzde 0,55 azalışla 9.606,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurtiçinde ramazan bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDA

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurtiçinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurtdışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.