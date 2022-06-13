Sportif görünümlü klasik Toyota: Corolla HB Hybrid 1.8 Passion X-Pack

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Toyota modelleri genellikle daha ortalamaya yakın, sportif görünüm iddiası düşük modeller olurdu. Ancak Corolla HB bu ezberi bozmuş gibi. Dış görünüşüyle fazlasıyla sportif ve canlı bir izlenim sunan otomobilin, iç mekânı da aynı hissi üretmekte başarılı. Boyutları sınıf ortalamasında yer alan otomobilin iç mekânı, sınıf rakiplerine göre biraz daha darmış gibi bir his yaratıyor. Daha sportif bir sürüş elde edebilmek için sedan kardeşinden sekiz santimetre daha kısa aks mesafesine sahip olan Corolla HB, 361 litrelik bagaj hacmiyle sınıf ortalamasının biraz altında. Kokpit, sürüş ve bilgilendirme ekranları, Toyota modellerinde alışık olduğumuz şekilde tasarlanırken işçilik, malzeme ve plastik kalitesi, sınıfının gereklerini karşılıyor.

Görünümündeki sportif ruh, aracı kullanmaya başladığınızda sizi bir anda klasik bir Toyota’ya döndürüyor. Dengeli, dikkatli ve biraz da çekingen his veren Corolla HB, hibrit motorun da etkisiyle sportif bir sürüşten ziyade rahat bir sürüşü sunuyor.

SINIF ORTALAMASINDA

1.8 litrelik hibrit motor kaputunun altında, 98 HP’lik güç üreten benzinli motora 72 HP güç üreten elektrikli motor eşlik ediyor. Toyota modellerinden alışık olduğumuz e-CVT şanzımanın yer aldığı Corolla HB, motor şanzıman uyumu konusunda başarılı. Yol tutuşu ve viraj performansı yeterli olan otomobilin ortalama yakıt tüketimi altı litre civarlarında seyretti. Dört farklı donanım seviyesinde satışta olan Corolla HB, 772 bin ile 832 bin TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Bu rakamlar biraz yüksek görünse de döviz nedeniyle artan fiyatları hesaba kattığımızda sınıf ortalamasında diyebiliriz. Güvenlik donanımlarının neredeyse tamamı standart olan otomobilin baz donanımında dahi zengin bir donanım listesi bulunuyor. Sportif görünümüm olsun ancak Toyota’nın vaat ettiği güven ve stabil sürüşü de istiyorum diyenler için iyi bir alternatif olan Corolla HB, yüksek performans bekleyen sürücülerin beklentilerini karşılamayabilir.

TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLLERİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yedincisi yapılan, “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması İstanbul Park’ta düzenlendi. OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. Yılın tasarımı kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen yılın basın lansmanı ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, İnovasyon ödülünü ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat kazandı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “OGD her geçen yıl olgunlaşmaya, değeri geniş kitlelerce anlaşılmaya devam ediyor” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise ödülü ikinci kez kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ HIZLANACAK

TTEB Arval’ın desteğiyle her yıl yapılan “2022 yılı Mobilite ve Filo Barometresi” araştırma sonuçları açıklandı. Rapora göre Türkiye’de şarj istasyonlarının artacağı beklentisiyle elektrikli araçlara geçişin hızlanacağı öngörülüyor. Salgınla yaşanan dönüşümle küresel olarak her 10 şirketin beşinden fazlası kurumsal araç paylaşımı, bisiklet kiralama veya mobilite bütçesi ayırma gibi en az bir alternatif mobilite çözümü uyguluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü önümüzdeki üç yıl için bu tür mobilite çözümlerini hayata geçirmeyi veya bu doğrultuda yatırım yapmayı planlıyor. TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, “300’ü Türkiye’den olmak üzere 26 farklı ülkeden, 7 bin 578 üst düzey yönetici ile görüşülerek yapılan araştırmada elde ettiğimiz veriler, sektörümüze ve paydaşlarımıza yol gösterecek” diye konuştu.

KASKODA YENİ İŞBİRLİĞİ

Groupama Sigorta, Tofaş’la yaptığı anlaşma kapsamında, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel marka kasko ürünü sunuyor. Bu ürünü satın alan araç sahipleri, hasar durumunda yetkili servislerden güvenilir, kaliteli ve garantili hizmet alırken “0 km Değer Koruma Teminatı” ile üç yıl boyunca çalınma ya da tam hasar durumunda aracın güncel değeri üzerinden ödeme alıyor. Ayrıca poliçe dönemi boyunca cam, far ve stop lambalarının kırılması ile ses ve görüntü sistemlerinde oluşabilecek hasarlar, ilk seferde hasarsızlık indirimi etkilenmeden karşılanıyor. Groupama sigorta satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Cevdet Altuğ, “Portföyümüzü her yıl genişletiyoruz” derken Tofaş satış sonrası ve yedek parça direktörü Hüseyin Şahin ise ‘Müşterilerimiz ayrıcalıklı hizmetten en mükemmel şekilde yararlanacaklar” diye konuştu.