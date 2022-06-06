Otomobil almak birçok kişi için olanaksız durumda: Yedek parçalar artık el yakıyor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışla, akaryakıttaki yüksek artışlar tartışılırken araç sahipleri için bir diğer can yakıcı durum yedek parça fiyatlarında yaşanıyor. Otomobil almanın iyice zorlaştığı hatta birçok kişi için imkânsız hale geldiği günümüzde, sahip oldukları araçları sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütebilmenin yolunu arayan araç sahiplerinin karşısına, hızla artan yedek parça fiyatları engeli çıkıyor.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleşen fiyat artışları, son bir yılda yüzde 100’ü çoktan aşmış durumda. Buna bağlı olarak servis işçilik ücretlerinin de artmasıyla araç sahipleri, ya servis zamanı gelse de araçlarını bakıma götürmüyor ya da düşük kaliteli, daha uygun fiyatlı ürünlere yöneliyor. Bu da sürüş güvenliğinin ya da araç sağlığının olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor.

ARTIŞIN NEDENLERİ

İthal parçaların fiyatları; yükselen döviz kuru, yurtiçinde dağıtım ve pazarlama maliyet artışlarıyla orantılı olarak artıyor. Diğer yandan yarı iletken ve hammadde temini sorunları nedeniyle zorluklar yaşasa da otomotiv yan sanayi, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinin başında. 2-5 Haziran’daki Automechanica İstanbul Fuarı’nda görüştüğüm orjinal ve yedek parça üreticilerinin yetkilileri, hammadde fiyatlarının çok yükselmesinin yanı sıra sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarının son bir yılda yüzde 600’ün, elektrik fiyatlarının ise yüzde 125’in üzerinde arttığının, dolayısıyla üretim maliyetlerinin yükseldiğinin altını çizdi. İhracatta önemli sorun yaşanmasa da artan girdi maliyetlerinin ülke içi ticarette önemli sorunlar yaşattığını söyleyen yetkililerin bir diğer endişesi de artışların sürmesi olasılığıyla ihracatta da avantajı kaybetmeleri. Döviz kuru artışları ve yüksek enflasyon, araç sahiplerinin canını yakarken devasa bir sektörü de sıkıntıya sokuyor.