Spot elektrik piyasasının işlem hacmi düştü
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük 1268 lira 99 kuruş olarak belirlenirken bugün işlem hacmi düştü.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,96 azalarak 1 milyar 72 milyon 322 bin 573 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1268 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 316 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 330 lira 72 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 184 lira 1 kuruş, en düşük 750 lira olarak kayıtlara geçti.
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