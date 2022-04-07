Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 820 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 309 milyon 33 bin 795 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 222 milyon 497 bin 70 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 820 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 26 milyon 143 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 175 lira 53 kuruş, satış fiyatı 11 bin 466 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 158 milyon 889 bin 943 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 683 bin 942 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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