Gaziemir Belediye Başkanı Arda hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası: ABD'den cevap beklenecek

07 Nisan 2022 Perşembe, 11:54

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl ocak ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuksuz sanık Halil Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Hakim, Facebook'un ABD'deki merkezinden yazı geldiğini ve gelen yazıda söz konusu hesap adresine ulaşılamadığı ifade etti. Hakim, Facebook'a yazılan yazıya cevap olarak URL adresinin görülmediğinin bildirildiği, bunun üzerine kendilerinin de yeni bir URL adresi ilettiklerini söyledi.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, Facebook'tan cevabın beklenmesine gerek olmadığını savundu. Gezici, "Hesap kapanmış olsa da oradaki güvenlik bölümünde sanığa ait telefon olduğu tespit edilmiştir. Yine sanığın partisindeki dava arkadaşları tanık olarak dinlenmiştir ve tanıklar da bu paylaşımı gördüklerini söylemişlerdir. Eşi de beyanında paylaşımlardan birinin yapıldığını söylemişti. Biz ara karardan dönülüp sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Arda'nın avukatı ise Facebook'un cevabının beklenmesini talep etti.

Konuşmaların ardından hakim, Halil Arda'ya ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini aracılığıyla ABD'ye yazılan cevabın beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.