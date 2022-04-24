Spot piyasada doğalgaz fiyatları

24 Nisan 2022 Pazar, 14:09

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 359 bin 40 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 93 milyon 872 bin 735 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 940 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 710 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 298 lira 83 kuruş, satış fiyatı 11 bin 582 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 135 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 763 bin 380 metreküp olarak kayıtlara geçti.