Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 944 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Bir önceki güne ait verilerde bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 944 lira 62 kuruş olarak kaydedilmişti.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 93 milyon 872 bin 735 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 98 milyon 3 bin 465 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 944 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 859 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 302 lira 96 kuruş, satış fiyatı 11 bin 586 lira 28 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 137 milyon 299 bin 943 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 293 bin 24 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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