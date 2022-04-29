Türkiye'nin doğalgaz stoku yüzde 36,2'ye düştü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı rapora göre Türkiye'de doğalgaz stoku geçen yılın şubat ayına oranla düşüş gösterirken, toplam doğalgaz ithalatı yüzde 4.5 arttı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, doğalgaz ithalatının yaklaşık 3 milyar 614 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 658 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 12.9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 43.5 yükseldi. Toplam doğalgaz ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.
Şubatta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 352 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 481 milyon metreküple ABD, 737 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1 azalırken Azerbaycan'dan yapılan ithalat 22.6 azaldı. ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 99.2 artış gösterdi.
Şubatta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğalgaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.
KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 29,7 ARTIŞ
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 16.5 artarak 6 milyar 833 milyon metreküp oldu.
Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 3.8 artışla 375 milyon metreküpe yükseldi.
Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 10.4 düşüşle 974 milyon metreküpe geriledi.
Geçen yıl şubatta konutlardaki doğalgaz tüketimi ise yüzde 29.7 artarak 3 milyar 514 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
DOĞALGAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ
Türkiye'de doğalgaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.2 azalışla 1 milyar 665 milyon metreküp oldu.
Doğalgaz stokunun yüzde 78'ini 1 milyar 299 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 22'sini 365 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.
Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 41, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 10.2 geriledi.
Video Haberler
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı