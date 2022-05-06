Spot piyasada doğalgaz fiyatları

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:10

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 847 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 847 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 13 milyon 832 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 202 lira 93 kuruş, satış fiyatı 11 bin 492 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 877 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 509 bin 939 metreküp olarak kayıtlara geçti.