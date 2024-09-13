Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:42

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 501 bin 651 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 32 milyon 223 bin 11 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 173 lira 77 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 291 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 782 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 565 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 297 bin 243 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 142 milyon 252 bin 243 metreküp olarak kayıtlara geçti.