Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 39 milyon 827 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 22 milyon 439 bin 125 lira olarak açıklandı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 597 lira 23 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 968 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 277 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 917 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 671 bin 963 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 96 milyon 902 bin 655 metreküp olarak kayıtlara geçti.