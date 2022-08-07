Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı ( 7 Ağustos 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 249 lira 62 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 459 bin 484 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 90 milyon 516 bin 345 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 249 lira 62 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 767 lira 11 kuruş, satış fiyatı 16 bin 732 lira 13 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 116 milyon 509 bin 518 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 632 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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