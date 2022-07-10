Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (10 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 627 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 237 bin 517 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 864 bin 720 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 627 lira 50 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 157 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 6 lira 33 kuruş, satış fiyatı 12 bin 248 lira 68 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 58 milyon 55 bin 712 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 59 milyon 10 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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