Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (13 Ağustos 2022)

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:07

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 228 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 228 lira 51 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 366 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 745 lira 37 kuruş, satış fiyatı 16 bin 711 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 493 bin 709 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 470 bin 942 metreküp olarak kayıtlara geçti.