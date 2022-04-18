Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:13

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 416 bin 790 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 24 milyon 124 bin 183 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 975 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 791 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 334 lira 93 kuruş, satış fiyatı 11 bin 616 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 798 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 243 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.