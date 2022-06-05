Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 616 lira 84 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 377 bin 200 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 132 milyon 506 bin 506 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 616 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 347 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 995 lira 35 kuruş, satış fiyatı 12 bin 238 lira 33 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 113 milyon 28 bin 109 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 509 bin 737 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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