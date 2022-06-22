Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (22 Haziran 2022)

22 Haziran 2022 Çarşamba, 14:42

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 73 milyon 376 bin 415 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 71 milyon 475 bin 336 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 950 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 666 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 338 lira 82 kuruş, satış fiyatı 12 bin 561 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 378 bin 498 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 883 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.