Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:18

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:18

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 315 bin 500 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 513 bin 800 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 751 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 260 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 388 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 113 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 243 milyon 808 bin 207 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 757 bin 515 metreküp olarak kayıtlara geçti.