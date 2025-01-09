Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 305 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 769 bin 230 oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 604 bin 815 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 305 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 225 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 920 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 690 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 238 milyon 887 bin 845 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 963 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ

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