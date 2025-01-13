Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:10

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:10

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 513 bin 800 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 517 bin 208 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 850 lira, gaz ticaret miktarı ise 428 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 237 milyon 591 bin 544 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 237 milyon 384 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.