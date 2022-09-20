Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (20 Eylül 2022)

20 Eylül 2022 Salı, 14:08

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 63 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 186 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 78 lira 32 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 30 bin 74 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 818 bin 508 metreküp olarak kayıtlara geçti.