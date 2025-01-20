Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:36

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 341 bin 320 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 773 bin 812 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında, dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 590 lira, gaz ticaret miktarı ise 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 219 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 960 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 345 bin 842 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 676 bin 515 metreküp olarak kayıtlara geçti.