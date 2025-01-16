Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:32

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 329 bin 950 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 711 bin 350 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 216 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 958 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 279 milyon 347 bin 443 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 279 milyon 340 bin 529 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ

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