Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:22

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:22

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,76 azalışla 1 milyar 489 milyon 372 bin 305 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 15.00'te 1421 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 272 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 279 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruştan işlem gördü.