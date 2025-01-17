Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 1421 lira 69 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,76 azalışla 1 milyar 489 milyon 372 bin 305 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 15.00'te 1421 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 272 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 279 lira 92 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı!
- Şikâyetini geri çekmişti
- İmamoğlu'ndan flaş 'Rıza Akpolat' tepkisi