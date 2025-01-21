Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 Salı spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:01

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:01

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 191 bin 814 oldu. Bu rakam bir önceki gün 32 milyon 806 bin 44 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 332 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 260 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 997 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 260 milyon 321 bin 434 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 260 milyon 591 bin 311 metreküp olarak kayıtlara geçti.