Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 69 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:38

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,1 artışla 1 milyar 830 milyon 158 bin 456 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 69 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 605 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 628 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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