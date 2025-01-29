Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:24

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 972 bin 60 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 177 bin 456 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 343 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 44 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 960 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 726 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 244 milyon 839 bin 918 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 245 milyon 192 bin 866 metreküp olarak kayıtlara geçti.