Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artışla 1 milyar 702 milyon 313 bin 642 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1425 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 492 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 508 lira 62 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1423 lira 20 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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