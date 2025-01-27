Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1423 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 düşüşle 1 milyar 630 milyon 65 bin 715 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1423 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 73 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1923 lira 10 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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