Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1423 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:44

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 düşüşle 1 milyar 630 milyon 65 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1423 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1923 lira 10 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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