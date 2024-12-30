Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 890 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 147 bin 696 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 81 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 890 lira, gaz ticaret miktarı ise 324 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 534 lira 50 kuruş , satış fiyatı ise 12 bin 245 lira 50 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 240 milyon 747 bin 83 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 240 milyon 733 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ
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