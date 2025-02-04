Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:52

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 566 bin 200 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 557 bin 950 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 472 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 847 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 96 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 848 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 254 milyon 745 bin 788 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 255 milyon 278 bin 850 metreküp olarak kayıtlara geçti.