Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:40

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 artışla 1 milyar 872 milyon 365 bin 577 lira 78 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 672 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 674 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 liradan işlem gördü.