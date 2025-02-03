Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 azalarak 1 milyar 711 milyon 607 bin 707 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 06.00 ve 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 435 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 455 lira 84 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yenilmeyen teğmenler
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı