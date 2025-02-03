Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:49

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 azalarak 1 milyar 711 milyon 607 bin 707 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 06.00 ve 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 435 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 455 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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