Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 8 Ocak 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:25

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 604 bin 815 oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 610 bin 609 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 318 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 374 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 934 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 792 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 238 milyon 960 bin 379 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 19 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti.