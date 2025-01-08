Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 8 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 791 milyon 958 bin 173 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 570 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 590 lira 41 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1849 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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