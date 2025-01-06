Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:43

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,3 azalarak 1 milyar 671 milyon 494 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 453 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 472 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 71 liradan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ

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