Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,3 azalarak 1 milyar 671 milyon 494 bin 530 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 453 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 472 lira 70 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 71 liradan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ
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