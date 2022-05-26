Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1485 lira 88 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 335 milyon 98 bin 118 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1485 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 319 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 340 lira 16 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1712 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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