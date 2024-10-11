Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:01

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:01

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,09 azalarak 1 milyar 453 milyon 229 bin 450 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 509 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.