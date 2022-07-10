Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (10 Temmuz 2022)

10 Temmuz 2022 Pazar, 14:45

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 21.00'de 3 bin 750 lira, en düşük 08.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 319 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 338 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 99 lira 95 kuruş olarak kayıtlara geçti.