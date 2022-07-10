Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (10 Temmuz 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75.2 artarak 928 milyon 916 bin 566 lira oldu.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 14:45
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (10 Temmuz 2022)
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 21.00'de 3 bin 750 lira, en düşük 08.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 319 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 338 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 99 lira 95 kuruş olarak kayıtlara geçti.


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